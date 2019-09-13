Москва, 13 сентября 2019, 22:53 — REGNUM Женщина погибла в результате столкновения мотоцикла с автомобилем в Москве. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.
По предварительным данным, столкновение мотоцикла и легкового автомобиля Skoda произошло вечером около 20:00 мск13 сентября на улице Чаянова в Москве.
В результате аварии погибла пассажирка мотоцикла. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.
В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
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