Москва, , 21:34 — REGNUM Трёхлетний мальчик выжил после падения из окна одиннадцатого этажа в Москве. Об этом 13 сентября сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось на Енисейской улице в городе Москве. По предварительным данным, ребёнок выпал из окна во время игры.

Сообщается, что дети играли в комнате без присмотра родителей. Ребёнок трёх лет начал выбрасывать игрушки из окна на улицу и в какой-то момент вывалился сам.

Мальчик выжил, он был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Информация о его состоянии и о том, где были родители ребёнка в момент происшествия, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели грудного ребёнка в результате падения из окна пятого этажа в Волгограде.

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