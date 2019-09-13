Кабул, , 21:08 — REGNUM Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате взрыва бомбы, заложенной террористами на северо-востоке Афганистана. Об этом 13 сентября сообщает телеканал TOLO News.

Взрыв произошёл вечером 13 сентября на волейбольной площадке в селении Какар Шакут в провинции Каписа. Все погибшие и пострадавшие были мирными жителями.

По данным МВД Афганистана, бомба была заложена боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на территории афганской столицы города Кабула, в результате которого погибли как минимум четыре служащих Специальных сил Афганистана, ещё трое пострадали.

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