Таллахасси, США, , 20:30 — REGNUM Останки пропавшего в 1997 году мужчины были найдены с помощью Google Earth в американском штате Флорида. Об этом 13 сентября сообщает BBC («Би-би-си»).

40-летний житель штата Флорида Уильям Молдт пропал без вести в ноябре 1997 года. Мужчина не вернулся домой после посещения загородного клуба в муниципалитете Лантана. Из клуба он ушёл около 23:00 по местному времени, предварительно позвонив домой, после чего никто его больше не видел.

В конце августа текущего года один из жителей города Лейк-Уорт увидел с помощью Google-карт автомобиль в пруду рядом со своим домом. Этот человек связался с полицией и рассказал о своей находке.

Когда автомобиль был извлечён из воды, в нём были обнаружены останки скелета, которые были отданы на экспертизу. В результате исследования подтвердилось, что останки принадлежат пропавшему 22 года назад Молдту.

Полицейские полагают, что по какой-то причине Молдт не смог справиться с управлением автомобилем и въехал в озеро, где автомобиль засыпало илом.

Ранее ИА REGNUM сообщало про обнаружение во Французских Альпах останков человека, пропавшего без вести 47 лет назад.

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