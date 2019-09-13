Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Трансформаторная подстанция загорелась вечером в пятницу, 13 сентября, на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга — это восточная окраина города. Из-за ЧП произошло отключение потребителей, принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

Сообщение о возгорании поступило в 19:20 мск. На площади 30 кв. метров горит двухэтажное здание размером 60×25 метров.

«В 19:31 объявлен ранг пожара № 1-Бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На месте ЧП работают 25 человек пожарных и шесть единиц техники.

По данным электросетевой компании «Ленэнерго», для выяснения причин возгорания на подстанции «Восточная-коммунальная» в компании создан штаб, организуются резервные схемы электроснабжения потребителей.

«В район направлены дизель-генераторные установки для запитывания социально значимых объектов», — добавили в «Ленэнерго».

По данным местных СМИ, отключение электричества могло затронуть 20 тыс. человек.