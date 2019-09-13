Притобольный район, , 19:44 — REGNUM В Притобольном районе Курганской области полицейские изъяли марихуану в крупном размере общим весом 1,2 кг. В отношении подозреваемого избирается мера пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Полицейские задержали в селе Половинное 53-летнего ранее несудимого безработного местного жителя. В его доме и хозяйственных постройках была найдена дикорастущая конопля. Общий вес растений составил почти 1 килограмм 200 граммов. Мужчина заявил, что собрал коноплю в поле и сушил для собственного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.