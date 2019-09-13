Новосибирск, , 19:41 — REGNUM В Калининском районе Новосибирска промышленный альпинист во время мытья окон жилого дома сорвался и упал на козырёк подъезда.

Он передвигался по выступам, которые не выдержали и обломились. Мужчина упал, на него рухнуло несколько сломанных плит, сообщает «Сиб.фм».

В ГУ MВД изданию сообщили, что мужчина упал с небольшой высоты, его госпитализировали с подозрениями на перелом бедра.

Отмечается, что несчастный случай произошёл накануне вечером, 12 сентября.