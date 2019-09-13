Мукачево, Украина, , 19:31 — REGNUM Семеро школьников были госпитализированы после распыления неизвестного газа в школе №10 города Мукачёво в Закарпатской области Украины. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба отделения полиции города Мукачёво.

Все дети госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление». Трое детей несколько раз теряли сознание, в настоящее время они находятся в реанимационном отделении, их состояние стабилизировалось. Остальные четверо детей были госпитализированы в инфекционное отделение. Их состояние оценено как средней тяжести.

Все дети являются учениками одного класса, они рассказали о резком запахе, который ощущался ими во время перерыва между занятиями. Бригаду скорой помощи для детей вызвали преподаватели. Что могло стать причиной инцидента, пока не установлено.

По предварительной информации, в школе, предположительно, мог быть распылён газ из баллончика, который мог принести в школу кто-то из учеников. В школе работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации пятерых учениц девятого класса после отравления неизвестным химическим веществом в Староминском районе Краснодарского края. Предполагается, что одна из школьниц могла принести в школу таблетки, которые выпила вместе с подругами.

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