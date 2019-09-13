Тюмень, 13 сентября 2019, 18:58 — REGNUM Тюменец, надев на себя автомобильный номерной знак, пересёк на красный свет светофора пешеходный переход. Видео с камер видеонаблюдения появилось в паблике «АВТО Тюмень» 13 сентября и сразу стало популярным в сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Тюменской области, инцидент попал на камеру на пересечении Ленина и Челюскинцев.
Проходит проверка по факту нарушения правил дорожного движения пешеходом. За это ему грозит штраф 500 рублей либо предупреждение, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.