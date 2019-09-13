Тюмень, , 18:58 — REGNUM Тюменец, надев на себя автомобильный номерной знак, пересёк на красный свет светофора пешеходный переход. Видео с камер видеонаблюдения появилось в паблике «АВТО Тюмень» 13 сентября и сразу стало популярным в сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Тюменской области, инцидент попал на камеру на пересечении Ленина и Челюскинцев.

Проходит проверка по факту нарушения правил дорожного движения пешеходом. За это ему грозит штраф 500 рублей либо предупреждение, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Что касается номера автомобиля, с которым он ходил, то все постановления о нарушении ПДД выносит сотрудник центра фото‑ и видеофиксации: сверяет фото, проверяет адреса, подписывает постановление. Естественно, сотрудник увидел, что камерой зафиксирован не автомобиль, а человек с номером. Такой снимок отправляется в брак», — уточняют в пресс-службе УГИБДД региона.