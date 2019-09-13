Калининград, , 19:00 — REGNUM Три человека пострадали в результате падения электромобиля с парапета набережной на пляж в городе Зеленоградске Калининградской области. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 15:15 13 сентября. По предварительной информации, водитель электромобиля не справился с управлением из-за сильного ветра. Автомобиль, приблизившийся к парапету, накренило ветром, он проломил ограждение и рухнул с трёхметровой высоты на пляж у морского берега.

В момент аварии в электромобиле находились три человека, все трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

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