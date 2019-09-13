Кострома, , 18:43 — REGNUM За прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило 9 заявлений от пострадавших, которые лишились своих сбережений на банковских картах, — сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

Шестеро доверчивых костромичей поверили, что им звонят из банка и сообщают о подозрительных транзакциях. Они передали мошенникам данные своих банковских карт и потеряли в общей сложности 137,2 тысячи рублей.

Еще двое жителей Костромы пострадали в интернете. Они внесли предоплату за товар, но не получили покупку и лишись 103,6 тысячи рублей.

Также 72-летней костромичке мошенник предложил получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы, которые якобы не оказали должного действия. Не подозревая подвоха, пенсионерка перевела на указанный счет 25 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.