Новосибирск, , 18:40 — REGNUM С наступлением первых холодов в Новосибирской области выросло число пожаров, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по региону после еженедельного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Ситуация может ещё больше усугубиться из-за неграмотной эксплуатации нагревательных приборов», — предупредили спасатели.

По данным ведомства, за минувшую неделю были ликвидированы 146 пожаров (на 29 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года).