Саратов, , 18:39 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Союз», которое ранее было признано совершившим коррупционное нарушение, выиграло торги в девяти районах Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, решением суда от 9 апреля текущего года ООО было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица») и оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Тем не менее, уже после решения суда, компания принимала участие в закупках на поставку учебников и другой печатной продукции, и с ней были заключены муниципальные контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным антикоррупционной комиссии, в 2018 году средний размер взятки в области составил 692,6 тыс. рублей. Средняя предложенная взятка — 561,5 тыс. рублей. Факты коррупции известны 17,8% участников опроса, проведенного в рамках антикоррупционного мониторинга в регионе. Показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,4%.