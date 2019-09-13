Новошахтинск, Ростовская область, , 18:11 — REGNUM Ландшафтный пожар, вспыхнувший в Ростовской области сегодня, 13 сентября, удалось потушить. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Площадь пожара не увеличилась, добавили в ведомстве, уточнив, что огонь прошёлся по площади 200 кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что сухая трава загорелась на улице Харьковской в Новошахтинске около 14:50. К месту ЧП прибыло восемь человек и две единицы техники.

Угрозы распространения огня на жилые дома не было.

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