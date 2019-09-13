Париж, , 17:59 — REGNUM Посетитель парижского Центра Помпиду повредил ножом произведение известного французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена. Об этом 13 сентября сообщает Le Parisien.

По информации издания, мужчина успел сделать несколько порезов на одной из полосатых работ художника прежде, чем был схвачен охраной.

Подробностей о личности вандала и его мотивах не приводится. Как отмечается, полиция намерена направить мужчину на психиатрическую экспертизу.

Сообщается, что в результате нападения картина получила серьёзные повреждения, сумма нанесённого ущерба пока не оценена. Следует отметить, что в 2016 году одна из работ Даниэля Бюрена была продана за 1,2 млн евро.