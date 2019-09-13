Ульяновск, , 17:59 — REGNUM В Ульяновске во время тренировки умер 29-летний мастер спорта, который являлся одним из лидеров сборной Приволжского федерального округа, пишет «Российская газета».

Спортсмен занимался боксом с десяти лет и выступал в категории до 81 кг, планировал завершить свою спортивную карьеру.

В регионе выражают соболезнования в связи с трагедией. Друзья в социальных сетях делятся своими воспоминаниями и отмечают, что спортсмен максимально выкладывался на тренировках.

По информации, опубликованной на странице Федерации бокса Ульяновской области в соцсети, инцидент произошёл 11 сентября. Спортсмену стало плохо на вечерней тренировке, прибывшие врачи не смогли его спасти. Причиной смерти, по информации федерации, стала сердечная недостаточность.