Донецк, , 18:04 — REGNUM Четыре человека погибли, восемь получили ранения в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 13 сентября сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Сообщается, что в период с 7 по 13 сентября на территории ДНР в результате военной агрессии со стороны Киева погибли трое военнослужащих и одна мирная жительница.

Ранения за указанный период в результате боевых действий со стороны украинских войск получили восемь человек.

Всего с начала текущего года на территории ДНР в результате боевых действий ранения получили 163 человека, погибли 139. Общее количество погибших в ДНР с начала военного конфликта составляет 4868 человек, из них 81 ребенок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели военнослужащего ДНР в результате обстрела села Коминтерново украинскими войсками.

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