Сана, , 17:40 — REGNUM В одной из южных провинций Йемена шестеро военнослужащих из ОАЭ погибли в автомобильной катастрофе, сообщает 13 сентября агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Катастрофа произошла на юге страны на территории провинции Шабва, которую практически не затрагивает вооружённый конфликт, продолжающийся в Йемене с 2014 года.

Подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ОАЭ заявили о начале вывода своих войск из Йемена, намереваясь сократить их численность в этой стране с 10 тыс. до 2,5 тыс. человек.

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