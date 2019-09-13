Сигулда, , 17:31 — REGNUM В латвийской Сигулде по меньшей мере пять воспитанников детских садов госпитализированы с сильным отравлением, сообщает сегодня, 13 сентября, латвийское новостное агентство LETA. У детей наблюдается сильная диарея, почечная недостаточность и кишечное кровотечение. Состояние трёх детей квалифицируется, как тяжёлое, двух — удовлетворительное.

Сколько детей отравились, но им позволено лечиться на дому, не сообщается, однако утверждается, что речь идёт не о пяти пострадавших ребёнка. Предположительно причиной отравления стали продукты питания в детских садах — арбузы. В трёх детских садах проходят работы по дезинфекции помещений.

Детские сады, в которых зафиксирована вспышка отравлений, обслуживает одна и та же компания — Baltic Restaurants, которая работает под торговой маркой Daily.