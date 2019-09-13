Киншаса, , 17:29 — REGNUM В результате схода поезда с рельсов в Демократической Республике Конго, по уточнённым данным, погибли 15 человек. Об этом 13 сентября сообщил министр по делам национальной солидарности и гуманитарной деятельности Стив Мбикаи.

«Нами получено подтверждение от национальной железнодорожной компании SNCC, что 15 человек погибли и ещё около 30 пострадали», — сказал министр.

Напомним, накануне в ДР Конго потерпел крушение грузовой железнодорожный состав, следовавший из Нюнзу в Нимба, в котором находились нелегальные пассажиры. Первоначально власти страны сообщали о 50 погибших. Точная причина аварии до настоящего времени не установлена.

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