Пыть-Ях, Югра, , 17:41 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Инновационные технологии». Его обвиняют в мошенничестве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый изготовил и предоставил директору МУП «УГХ» Пыть-Яха документы о приёмке и стоимости выполненных работ на водоочистных сооружениях №4 на подпись. Вскоре получил почти 90 млн рублей на счёт предприятия. Работы по возведению ВОС-4 было обещано провести позже.

Свои намерения директор ООО «Инновационные технологии» не претворил в жизнь, а деньгами распорядился по собственному усмотрению, сообщает следствие. Водоочистка, которая по документам была, а на самом деле не возводилась, была в итоге построена с громким скандалом. Администрации Пыть-Яха и МУП «УГХ» был причинён особо крупный материальный ущерб — 89 млн рублей.

В целях возмещения причинённого ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество гендиректора ООО «Инновационные технологии» в размере более 40 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший директор МУП «УГХ» Пыть-Яха признан судом виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. И приговорён к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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