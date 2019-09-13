Новошахтинск, Ростовская область, , 17:12 — REGNUM В Ростовской области вновь вспыхнул пожар. Сухая трава загорелась на улице Харьковской в Новошахтинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:50. К моменту прибытия огнеборцев пламя полыхало на площади 200 кв. метров.

По последним данным, на месте ЧП работают восемь человек и две единицы техники. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. О локализации пока не сообщается.