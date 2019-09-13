Андалусия, Испания, , 17:25 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате сильных ливней в автономном сообществе Андалусия в Испании, таким образом, общее число жертв разгула стихии в стране достигло четырёх человек. Об этом 13 сентября сообщила газета La Razon.

Ещё один погибший был обнаружен в автомобиле в пригороде Гранады. Автомобиль был обнаружен спасателями на 50-м километре автомагистрали А-92. Автомобиль был покрыт грязью и полузатоплен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в испанском городе Аликанте в Альмерии. 12 сентября в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча жертвами разгула стихии стали два человека, 61-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Испанская метеорологическая служба AEMET предупредила о повышенном уровне погодной опасности на юго-востоке страны из=за сильных ливней с грозами и штормового ветра. В ряде регионов объявлен «красный», самый высокий уровень погодной опасности.

Из-за проливных дождей и ветра были отменены занятия во многих школах, перекрыта часть автодорог, частично нарушено железнодорожное сообщение. Власти ряда регионов настоятельно рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном автотранспорте.

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