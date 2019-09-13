Ульяновск, , 17:02 — REGNUM В Ульяновской области остаётся актуальной проблема установления местонахождения преступников. Данный вопрос был обсуждён сегодня, 13 сентября, на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов, сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве подчёркивают необходимость принятия дополнительных мер по организации оперативно-разыскной деятельности по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Правоохранители констатируют, что «проблема установления местонахождения преступников не теряет своей актуальности».

«С учётом прошлых лет, неразысканными числятся 145 лиц, совершивших общественно опасные деяния», — говорят в прокуратуре Ульяновской области, подчёркивая необходимость проведения соответствующей оперативно-разыскной деятельности.

В ведомстве также отмечают, что в ряде случаев не проводится «всесторонняя работа» по установлению подозреваемых и обвиняемых, выступив за ужесточение ответственности должностных лиц правоохранительных органов, допустивших волокиту либо некачественное выполнение обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ульяновске был вынесен приговор бывшему сотруднику банка, которого обвиняли в хищении более 26 млн рублей. Ранее он скрывался от следствия, его задержали в мае 2019 года.

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