Курган, , 16:53 — REGNUM В Курганской области за 8 месяцев 2019 года судебные приставы взыскали с жителей региона более 34 млн рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги. Особенно эффективны в погашении задолженности аресты имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Зауралью.

«Недополучив средства за оказанные услуги, управляющие организации не могут обеспечить необходимый уровень подготовки жилых домов к зиме», — заявлял ранее главный государственный жилищный инспектор Владимир Чупахин.

Судебные приставы накладывают арест на бытовую технику и мобильные телефоны, и люди моментально находят деньги на оплату давно накопленных долгов, отмечают в УФССП по Курганской области.