Тула, , 16:45 — REGNUM В Туле неизвестные обстреляли пассажирский автобус №18, которым управлял водитель Владимир Синяков — его в СМИ называют самым весёлым водителем в городе, сам Синяков становился героем статей и телесюжетов.

Как уточнили «Тульские новости», инцидент произошел неделей ранее. Сам Синяков рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы. Когда он остановился и вышел из автобуса, увидел, что повреждены фара и стекло.

Сообщение о происшествии, отметили в региональном Управлении МВД, поступило спустя несколько дней.

«В УМВД России по г. Туле проводится проверка, осуществляются все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в полиции.