Тула, 13 сентября 2019, 16:45 — REGNUM В Туле неизвестные обстреляли пассажирский автобус №18, которым управлял водитель Владимир Синяков — его в СМИ называют самым весёлым водителем в городе, сам Синяков становился героем статей и телесюжетов.
Как уточнили «Тульские новости», инцидент произошел неделей ранее. Сам Синяков рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы. Когда он остановился и вышел из автобуса, увидел, что повреждены фара и стекло.
Сообщение о происшествии, отметили в региональном Управлении МВД, поступило спустя несколько дней.