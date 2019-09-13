Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 16:42 — REGNUM Крупный пожар, вспыхнувший в здании государственной больнице «Бадим» в бразильском городе Рио-де-Жанейро, унёс жизни не менее 11 человек, сообщает 13 сентября издание Globo.

В момент возникновения пожара в больнице было 103 пациента и 220 медицинских сотрудников.

Пожарные несколько часов боролись с огнём, а затем спасатели начали поиск погибших.

На данный момент известно о гибели 11 человек. Все погибшие — пациенты больницы. Среди жертв нет ни одного сотрудника медучреждения.

Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

Поисково-спасательная операция продолжается и список жертв может увеличиться.

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