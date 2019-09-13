Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В Петербурге днем 13 сентября произошел пожар в здании бывшего ПТУ на проспекте Римского-Корсакова, д. 69, в Адмиралтейском районе. Здание находится на капремонте.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в шестиэтажном здании размером (в плане) 30 на 15 метров поступило в 14:28 мск.

Огонь охватил 160 кв. метров, пожару присвоили повышенный номер 1БИС. На место ЧП прибыли 39 пожарных и девять единиц техники. Их усилиями в 15:10 открытое горение было ликвидировано. В 15:50 пожар был локализован.

На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.