Севастополь, , 16:21 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка, который выпал из окна многоэтажного дома. Об этом 13 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Десятимесячный мальчик остался один в комнате без присмотра родителей, взобрался на диван, затем на подоконник, выпав в открытое нараспашку окно с девятого этажа многоэтажного дома по улице Косарева. Родители в это время находились в других комнатах», — отметили в Следкоме.

По словам, правоохранителей, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи двухлетний ребёнок попал в тяжёлом состоянии в больницу после падения из окна пятого этажа.

Об этом: В Керчи двухлетний ребёнок попал в больницу, упав с пятого этажа