Севастополь, 13 сентября 2019, 16:21 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка, который выпал из окна многоэтажного дома. Об этом 13 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
По словам, правоохранителей, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Керчи двухлетний ребёнок попал в тяжёлом состоянии в больницу после падения из окна пятого этажа.
Об этом: В Керчи двухлетний ребёнок попал в больницу, упав с пятого этажа