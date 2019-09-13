Элиста, , 16:12 — REGNUM По факту ДТП с четырьмя погибшими в Калмыкии возбуждено уголовное дело, сообщила 13 сентября прокуратура республики.

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения». Расследование дела взяла под контроль прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 12 сентября в Черноземельском районе: легковой автомобиль под управлением гражданина Белоруссии совершил наезд на сельскохозяйственное животное, после чего машину отбросило на двигавшийся на встречу грузовик. В автомобиле погибли четыре человека.

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