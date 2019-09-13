Кимпхо, Южная Корея, , 15:51 — REGNUM 13 сентября в Южной Корее на одном из заводов по производству нетканых материалов произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, пожар начался в 12:06 по местному времени на заводе, расположенном в районе Хасон-мён города Кимпхо.

Согласно представителям пожарной службы, в результате пожара было уничтожено два этажа завода общей площадью 1095 кв. м. Никто из сотрудников не пострадал.

Для тушения пожара было задействовано 34 единицы пожарной техники и 85 члена пожарной бригады.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания и сумму ущерба.