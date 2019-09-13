Махачкала, , 15:45 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП на железнодорожном переезде, в результате которого погиб человек. Инцидент случился утром 13 сентября недалеко от села Новый Каякент, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Легковой автомобиль «Renault Logan» выехал на неохраняемый регулируемый железнодорожный переезд в тот момент, когда к нему приближался пригородный поезд, следовавший из Дербента в Махачкалу.

Машинист электрички затормозил, но столкновения избежать не удалось из-за незначительного расстояния до машины. В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте, пострадала также пассажир его машины. В минздраве Дагестана сообщили, что ей оказана амбулаторная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Дагестане столкнулся с поездом автомобиль в Кумторкалинском районе. Погиб водитель «ВАЗ-21 099». ЕГо пассажир получил травмы.

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