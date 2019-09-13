Брюссель, , 15:46 — REGNUM Бывший генеральный директор футбольного брюссельского клуба «Андерлехт» Херман ван Хольсбек был арестован накануне, 12 сентября. Об этом сообщило 13 сентября ВВС.

Также сообщается, что после задержания экс-гендиректор «Андерлехта» был допрошен по делу о мошенничестве при осуществлении трансферных сделок.

Напомним, Херман ван Хольсбек находился на посту генерального директора брюссельского клуба в течение 15 лет и покинул его в 2018 году.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 12 сентября, бельгийская полиция арестовала три автомобиля, лодку, две квартиры и 7 млн евро на счетах Кристофа Хенротая, являющегося агентом бельгийского голкипера мадридского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа. Полиция также подозревает агента футболиста в мошенничестве при осуществлении трансферов игроков.