Геленджик, Краснодарский край, , 15:47 — REGNUM Почти гектар леса охватил огонь под Геленджиком 13 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

Сигнал о пожаре не территории Геленджикского лесничества поступил в диспетчерскую службу в 13:45. Пожар тушили совместными усилиями сотрудники МЧС и лесничества. Всего на место прибыло 38 человек и 13 единиц техники. Первые огнеборцы прибыли через пять минут после сообщения о возгорании.

Сообщается, что огонь охватил 0,9 гектара леса. В 14:23 пожар был локализован, открытого горения не наблюдалось. Тем не менее остались очаги тления. Их продолжают проливать водой.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 сентября огнеборцы закончили тушить пожар рядом с Новороссийском, который находится по соседству с Геленджиком. Там пламя охватило 0,8 гектара леса. Для полной ликвидации пожара потребовалось около 18 часов.