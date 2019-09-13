Екатеринбург, 13 сентября 2019, 15:40 — REGNUM В Свердловской области 11 и 12 сентября были задержаны 45 осуждённых граждан, находившихся в федеральном розыске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.
В управлении уточнили, что задержания проводились в рамках второго этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», и в них принимали участие более 200 сотрудников регионального управления ФСИН. В ходе акции сотрудники правоохранительных органов проверили более 300 адресов по всей территории Среднего Урала.
Отметим, что все задержанные были доставлены в отделения полиции, а в последствии в суд.