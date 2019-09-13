Псков, , 15:25 — REGNUM Лесные пожары возобновились в Псковской области. По данным регионального управления МЧС РФ, 12 сентября в псковских лесах зафиксировано новое возгорание после долгого перерыва.

Пожар на площади 0, 26 га произошёл в лесном массиве Струго-Красненского района.

Всего с начала пожароопасного сезона в Псковской области зарегистрировано 196 лесных пожаров, общая площадь возгораний превысила 400 га.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше ста лесных пожаров в Псковской области было зафиксировано весной — в апреле-мае 2019 года, основная причина — бесконтрольный пал травы.

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Напомним, всего летом 2019 года площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га.

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