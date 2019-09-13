Сергиев Посад, Московская область, , 15:18 — REGNUM В неоднократных сексуальных преступлениях в отношении своей дочери обвиняется житель города Сергиев Посад Московской области, сообщила 13 сентября пресс-служба областного ГСУ Следственного комитета России.

Следствие обвиняет 37-летнего мужчину в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Расследование продолжается. Мужчина на время следствия заключен под стражу. Назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.