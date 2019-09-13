Балашиха, Московская область, , 15:07 — REGNUM Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве 53-летнего мужчины в Московской области, сообщила 13 сентября пресс-служба областного ГСУ Следственного комитета России.

Тело убитого было обнаружено 10 сентября 2019 года в его доме в Балашихе. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Следственный отдел Балашихи возбудил уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий подозрение следователей упало на 25-летнего ранее судимого местного жителя. Он был задержан. На допросе подозреваемый сообщил, что совершил преступление во время ссоры. Расследование продолжается.