Бангкок, , 14:58 — REGNUM Рейс авиакомпании Asiana Airlines из Бангкока в Сеул отложили из-за проблем в корпусе авиалайнера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолет Airbus A380, выполняющий рейс из международного аэропорта Суварнабхум, был отменен непосредственно перед вылетом (3:40 по местному) из-за странных дефектов в корпусе.

По словам представителей компании, у лайнера возникли проблемы с созданием безопасного давления на борту. Известно, что компания планирует отправить в Таиланд все необходимые детали, а также разместить пассажиров в ближайшие отели.

По предварительным данным авиакомпании Asiana Airlines, 495 пассажиров смогут прибыть в Южную Корею спустя 22 часа в 19:40 (по местному времени).