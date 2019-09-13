Уфа, , 14:55 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в краже велосипедов, задержали в Уфе. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По словам следователей, полицией был установлен и задержан 24-летний неоднократно судимый подозреваемый, проживающий в городе Белорецк.

«Правоохранительными органами установлена его причастность к совершению более 10 подобных фактов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый продавал ворованные велосипеды случайным прохожим за бесценок, а полученные деньги тратил на свои нужды.

Следователи проверяют его причастность и к другим преступлениям. В настоящее время мужчина находится под стражей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Часть наворованного у него изъята.