Волгодонск, Ростовская область, , 14:52 — REGNUM Трагический случай произошел с 16-летней девушкой и 17-летним парнем, которых несколько дней искали в Волгодонске. Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».

По рассказам родственников погибших и их соседей, подростков начали искать после того, как они не вернулись после совместной ночной прогулки 3 сентября. Полиция начала поиски через 3 дня после пропажи детей. Их тела были найдены 12 сентября в пролете между подъездами дома, в котором жили погибшие.

Обнаружили подростков случайно. Жильцы дома, в котором они проживали, стали жаловаться на неприятный запах в подъезде. Когда была вскрыта обшивка пролета, то мертвых ребят обнаружили на полу. По предварительной версии, трагедия произошла случайно. Дети любили гулять по крыше своего дома. Накануне между секциями был убран переход. Предполагается, что дети не заметили этого и упали вниз.