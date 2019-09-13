Томск, , 14:39 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл в границах Кожевниковского и Кривошеинского районов режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Причина введения режима ЧС — переувлажнение почвы. Это препятствовало обработке посевов и привело к поражению рапса капустной молью.

Рапс поражён на площади 780 га. Ущерб, который понесли хозяйства, предварительно оценили в 30 миллионов рублей.

К переувлажнению почвы привели обильные осадки в июне.

Департаменту по социально-экономическому развитию села поручено непрерывно контролировать состояние культур. В районах должны уточнить материальный ущерб от чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области и других сибирских регионах продолжается уборочная кампания.

Читайте также: Красноярский край обогнал Томскую область по урожайности