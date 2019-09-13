Лиски, Воронежская область, , 14:32 — REGNUM Двое супругов, женщина 24 и мужчина 29 лет, предстанут перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего сына. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 13 сентября, супругам предъявлено обвинение в истязании, незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию, дело готовится к передаче в суд.

Объектом истязаний супругов стал несовершеннолетний сын женщины: она вместе с мужем систематически избивали мальчика, запирали одного дома, всячески его истязали, как физически, так и морально. По данным следствия, все это длилось как минимум с 2017 года по 3 июля 2019 года. Сейчас мальчик изъят из семьи, он находится в Лискинском приюте для детей и подростков.

Обвиняемые свою вину признали, дали показания. Также у следствия есть показания свидетелей и самого потерпевшего, заключения судебных экспертиз. Обвинительное заключение по делу утверждено, дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.