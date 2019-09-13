Железногорск, Красноярский край, , 14:31 — REGNUM Кадетам в Красноярском крае выдали сушки с червями. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин («Единая Россия»).

По словам парламентария, 12 сентября к нему обратилась знакомая, рассказавшая о ситуации в Железногорском кадетском корпусе. Родители кадетов рассказывают, что «порции питания не соответствуют норме, горячее не докладывают, вместо заявленных в меню блюд дают совершенно другие».

По мнению ряда учеников, качество блюд оставляет желать лучшего.

«Последней каплей терпения стали черви, обнаруженные в сушках», — пишет депутат.

Швыткин подчеркнул, что отправил депутатские запросы министру образования Красноярского края, а также в региональную прокуратуру.

«Некоторые выше заявленные факты уже нашли своё подтверждение!» — отметил парламентарий, добавив, что держит ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в брянской школе-интернате региональное управление Роспотребнадзора обнаружило молочную продукцию, не соответствующую нормам.

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