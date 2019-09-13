Сеул, , 14:26 — REGNUM За последние десять лет в Южной Корее при исполнении погибли более 40 пожарных. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национальной Ассамблеи.

Согласно опубликованным данным, в период с 2009 по 2018 год в стране погибло при исполнении 48 пожарных.

Известно, что 18 человек или 37,5% погибли во время спасательных операций, 13 человек — во время тушения пожаров, 4 человека — во время учений, 11 человек — при других случаях.

Кроме того, за последние десять лет пострадали 4105 сотрудников пожарной службы, из которых 947 человек или 23% пострадали во время оказания первой помощи, 879 человек — во время тушения пожаров, 407 человек — во время спасательных операций, 387 человек — во время учений.