Алексеевка, Белгородская область, , 14:24 — REGNUM Житель Белгородской области из пневматической винтовки ранил троих полицейских. За мужчиной пришли по подозрению в поджоге соседского автомобиля, однако после перестрелки с правоохранителями пенсионеру предъявили ещё одно обвинение — в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию города Алексеевка 11 сентября 2019 года в 23:05 поступило сообщение от местного жителя о поджоге автомобиля, принадлежащего его супруге. Подозрения мужчины пали на соседа, с которым они незадолго до этого распивали спиртное. Во время застолья возник конфликт, на котором 63-летний сосед пригрозил поджечь иномарку, после чего знакомые разошлись. По версии следствия, пенсионер вернулся к дому соседа, облил машину горючим и зажёг огонь. Пламя повредило приборную панель и кузов машины. Подозреваемый наблюдал, как сосед тушит автомобиль с крыши своего дома. Когда он заметил, что к нему идут сотрудники полиции, то открыл по ним огонь из пневматической винтовки «Байкал-МР-512» калибра 4,5 мм и ранил трёх оперативников. Мужчину задержали в тот момент, когда он перезаряжал оружие.

Заведено два уголовных дела. В региональный Следком направлен материал по факту причинения сотрудникам полиции телесных повреждений. За это пенсионера могут лишить свободы на срок до пяти лет.