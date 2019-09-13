Генуя, Италия, , 14:20 — REGNUM Финансовая гвардия Италии возбудила еще два уголовных дела против компании Autostrade, оператора платных дорог страны, передает Mediaset в пятницу, 13 сентября.

Фемида Uq.edu.au

Сотрудники компании, которую власти считают ответственной за обрушение генуэзского моста Моранди, и до и после этой трагедии искажали сведения в отчетах о состоянии других объектов инфраструктуры, находящихся в их управлении.

Обрушение моста Моранди произошло 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека.

В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний-операторов платных дорог в Италии. В списке предъявленных обвинений — фальсификация данных и непредумышленное убийство.

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