Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован. Столкновение произошло на дорожной парковке расположенной по улице Академика Шварца.

Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло в тот момент, когда автомобиль выезжал задним ходом с парковки, и в этот момент произошло столкновение с двигавшемся по дороге мотоциклом.

Напомним, что в Екатеринбурге 1 сентября в результате ДТП также пострадал мотоциклист. Столкновение произошло на улице Технической в тот момент, когда при повороте водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту. В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил травмы и был доставлен в больницу.