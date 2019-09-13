Ульяновск, , 14:05 — REGNUM Страшную находку обнаружили ульяновские рыбаки в реке Свияга, передает портал «Улпресса» со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного управления СК РФ.

Сообщается, что труп был обнаружен любителями рыбалки 11 сентября возле Ульяновского государственного университета. Они сообщили о находке в полицию.

Правоохранители достали из воды тело женщины, которой на вид около 40 лет.

Личность найденной пока не установлено. По предварительным данным, тело находилось в воде около трех суток. Ведется проверка.