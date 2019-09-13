Киев, 13 сентября 2019, 13:46 — REGNUM Отколовшийся фрагмент моста упал на лобовое стекло проезжавшего под ним автомобиля, сообщил 13 февраля ресурс «Киев Оперативный».
Инцидент произошёл в Оболонском районе на улице Богатырской. Водителя автомобиля Toyota спасла от травм бронеплёнка, установленная на стекле.
На место происшествия приехала полиция, скорая помощь и представители компании «Киевавтодормост».
Напомним, в июне 2019 года в Киеве на Осокорках кусок моста рухнул на проезжавший автомобиль Renault. Тогда Кличко заявил, что в этом виновата компания «Киевавтодормост» и уволил исполняющего обязанности директора компании.
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