Киев, , 13:46 — REGNUM Отколовшийся фрагмент моста упал на лобовое стекло проезжавшего под ним автомобиля, сообщил 13 февраля ресурс «Киев Оперативный».

Инцидент произошёл в Оболонском районе на улице Богатырской. Водителя автомобиля Toyota спасла от травм бронеплёнка, установленная на стекле.

На место происшествия приехала полиция, скорая помощь и представители компании «Киевавтодормост».

"Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Виталию Кличко (мэру Киева — ИА REGNUM) посвящается!», — написала водитель повреждённой машины в социальных сетях.

Напомним, в июне 2019 года в Киеве на Осокорках кусок моста рухнул на проезжавший автомобиль Renault. Тогда Кличко заявил, что в этом виновата компания «Киевавтодормост» и уволил исполняющего обязанности директора компании.

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